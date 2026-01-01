Mit dem Nike Club Ausweisanhänger hast du deine Dokumente immer griffbereit. Durch das durchsichtige Fenster sind dein Ausweis, deine Kontaktinformationen, dein Pass oder dein Abzeichen sichtbar, und mit dem charakteristischen Club-Karabinerhaken kannst du den Anhänger ganz einfach an deiner Tasche, deinem Gepäck oder deinem Schlüsselring befestigen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IW7992-091