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Nike Classic Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm) - Parachute Beige/Schwarz/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Classic

Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)

€ 49,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Überrasche deinen Gegenspieler in diesen klassischen 20 cm langen Shorts mit einer Dribbling-Combo, die er nicht kommen sieht. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest oder über das Spielfeld sprintest, um einen Korb zu erzielen.


  • Gezeigte Farbe: Parachute Beige/Schwarz/Schwarz
  • Style: IF2585-297

Nike Classic

€ 49,99

Überrasche deinen Gegenspieler in diesen klassischen 20 cm langen Shorts mit einer Dribbling-Combo, die er nicht kommen sieht. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest oder über das Spielfeld sprintest, um einen Korb zu erzielen.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Parachute Beige/Schwarz/Schwarz
  • Style: IF2585-297

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Nike Classic Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)

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