Nike Classic Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)

Nike Classic

€ 49,99

Überrasche deinen Gegenspieler in diesen klassischen 20 cm langen Shorts mit einer Dribbling-Combo, die er nicht kommen sieht. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest oder über das Spielfeld sprintest, um einen Korb zu erzielen.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.