Nike Classic Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Überrasche deinen Gegenspieler in diesen klassischen 20 cm langen Shorts mit einer Dribbling-Combo, die er nicht kommen sieht. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest oder über das Spielfeld sprintest, um einen Korb zu erzielen.
Nike Classic
Überrasche deinen Gegenspieler in diesen klassischen 20 cm langen Shorts mit einer Dribbling-Combo, die er nicht kommen sieht. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest oder über das Spielfeld sprintest, um einen Korb zu erzielen.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic