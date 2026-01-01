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C.J. Stroud Houston Texans Nike NFL Game American Football-Trikot (Herren) - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Nike NFL Game American Football-Trikot (Herren)

€ 124,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Repräsentiere einen der Top-Stars deines Teams in diesem Houston Texans Trikot. Die richtige Belüftung und die weite Passform sorgen für trockenen Tragekomfort – mit dem authentischen Look eines Trikots, wie es auf dem Spielfeld getragen wird.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

€ 124,99

Repräsentiere einen der Top-Stars deines Teams in diesem Houston Texans Trikot. Die richtige Belüftung und die weite Passform sorgen für trockenen Tragekomfort – mit dem authentischen Look eines Trikots, wie es auf dem Spielfeld getragen wird.

Vorteile

  • Name, Nummer und Teamzeichen wurden durch Siebdruck aufgebracht und bewahren das leichte Tragegefühl.
  • Die Belüftung in wärmeintensiven Bereichen sorgt für kühlen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • NFL-Emblem am V-Ausschnitt
  • Nackenbereich ohne Etikett
  • Gewebtes Jock-Tag
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: II7377-426

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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