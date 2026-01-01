Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Statement Edition
Jordan NBA MVP-Jacke für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in dieser MVP-Jacke der Statement Edition die Brust rausstreckst.
- Gezeigte Farbe: Anthracite
- Style: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in dieser MVP-Jacke der Statement Edition die Brust rausstreckst.
Produktinformationen
- Body: 100 % Nylon; Body-Futter: 100 % Polyester. Ärmelfutter: 100 % Nylon
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Anthracite
- Style: IB0022-060
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Chicago Bulls Statement Edition.
Chicago Bulls Statement Edition