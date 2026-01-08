Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren

Chicago Bulls

€ 119,99

Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in einem Hoodie, der dich warm hält, die Brust rausstreckst.

Vorteile Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.