Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Sicherheit sollte dich nicht davon abhalten, dein bestes Spiel zu spielen. Mit einer harten Shell, die für Schutz mit niedrigem Profil sorgt, bieten dir diese Schienbeinschoner mit einer Schaumstoffrückseite hohen Tragekomfort beim Schießen und Passen.
Nike Charge
Sicherheit sollte dich nicht davon abhalten, dein bestes Spiel zu spielen. Mit einer harten Shell, die für Schutz mit niedrigem Profil sorgt, bieten dir diese Schienbeinschoner mit einer Schaumstoffrückseite hohen Tragekomfort beim Schießen und Passen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge