Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner

Sicherheit sollte dich nicht davon abhalten, dein bestes Spiel zu spielen. Mit einer harten Shell, die für Schutz mit niedrigem Profil sorgt, bieten dir diese Schienbeinschoner mit einer Schaumstoffrückseite hohen Tragekomfort beim Schießen und Passen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: DX4608-010