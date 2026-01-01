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Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT Tennis-T-Shirt für Herren - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

NikeCourt Dri-FIT Tennis-T-Shirt für Herren

€ 39,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Zeig deinen Support für Carlos Alcaraz, wenn er beim heißesten Turnier in NYC antritt. Dieses T-Shirt ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und sorgt für trockenen Tragekomfort auf dem Court und in der Freizeit.


  • Gezeigte Farbe: Burgundy Ash
  • Style: IM6121-647

Carlos Alcaraz

€ 39,99

Zeig deinen Support für Carlos Alcaraz, wenn er beim heißesten Turnier in NYC antritt. Dieses T-Shirt ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und sorgt für trockenen Tragekomfort auf dem Court und in der Freizeit.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Von Basketball inspirierte Details zollen der reichen Basketballtradition der Stadt Tribut.
  • Das Baumwollmischgewebe fühlt sich weich und angeraut an.

Produktinformationen

  • 57 % Baumwolle / 43 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Burgundy Ash
  • Style: IM6121-647

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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