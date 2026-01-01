Carlos Alcaraz
NikeCourt Dri-FIT Tennis-T-Shirt für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Zeig deinen Support für Carlos Alcaraz, wenn er beim heißesten Turnier in NYC antritt. Dieses T-Shirt ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und sorgt für trockenen Tragekomfort auf dem Court und in der Freizeit.
- Gezeigte Farbe: Burgundy Ash
- Style: IM6121-647
Carlos Alcaraz
Zeig deinen Support für Carlos Alcaraz, wenn er beim heißesten Turnier in NYC antritt. Dieses T-Shirt ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und sorgt für trockenen Tragekomfort auf dem Court und in der Freizeit.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Von Basketball inspirierte Details zollen der reichen Basketballtradition der Stadt Tribut.
- Das Baumwollmischgewebe fühlt sich weich und angeraut an.
Produktinformationen
- 57 % Baumwolle / 43 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Burgundy Ash
- Style: IM6121-647
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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