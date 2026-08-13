Nike Calm 2.0 Slides (Herren)

Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.

Gezeigte Farbe: Linen/Linen/Linen

Style: IB0183-200