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Brooklyn Nets Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
€ 74,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Weiches Fleece und die Nets. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
€ 74,99
Weiches Fleece und die Nets. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.
Produktinformationen
- Body/Kapuzenfutter: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester. Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: HM9869-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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€ 74,99