British & Irish Lions Nike Club Kapuzenjacke für Herren

Britische und irische Löwen

€ 74,99

Die Nike Club Kapuzenjacke, die von deinen Lieblingsspielern der British & Irish Lions außerhalb des Spielfelds getragen wird, kombiniert weiches Material mit einem schlichten Street-Style, der vielseitig genug für den täglichen Gebrauch ist. Der durchgehende Reißverschluss reicht bis zum Kinn und so eignet sich die Kapuzenjacke ideal für kalte Tage.

Vorteile Der Baumwoll-Hoodie bietet ganzjährigen Tragekomfort. Die Standardpassform sitzt besonders bequem und relaxt und lässt sich super mit anderen Styles kombinieren.