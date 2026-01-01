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British & Irish Lions Nike Club Kapuzenjacke für Herren - Obsidian/Weiß

Britische und irische Löwen

Nike Club Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für Herren

€ 74,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Die Nike Club Kapuzenjacke, die von deinen Lieblingsspielern der British & Irish Lions außerhalb des Spielfelds getragen wird, kombiniert weiches Material mit einem schlichten Street-Style, der vielseitig genug für den täglichen Gebrauch ist. Der durchgehende Reißverschluss reicht bis zum Kinn und so eignet sich die Kapuzenjacke ideal für kalte Tage.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IW8570-451

Britische und irische Löwen

€ 74,99

Die Nike Club Kapuzenjacke, die von deinen Lieblingsspielern der British & Irish Lions außerhalb des Spielfelds getragen wird, kombiniert weiches Material mit einem schlichten Street-Style, der vielseitig genug für den täglichen Gebrauch ist. Der durchgehende Reißverschluss reicht bis zum Kinn und so eignet sich die Kapuzenjacke ideal für kalte Tage.

Vorteile

Der Baumwoll-Hoodie bietet ganzjährigen Tragekomfort. Die Standardpassform sitzt besonders bequem und relaxt und lässt sich super mit anderen Styles kombinieren.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle/20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IW8570-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe XL bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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