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British & Irish Lions Nike Club Hoodie für ältere Kinder - Obsidian/Weiß

Britische und irische Löwen

Nike Club Hoodie für ältere Kinder

€ 49,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Zeig deine Liebe zu den British & Irish Lions mit diesem klassischen Nike Club Hoodie. Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IW8568-451

Britische und irische Löwen

€ 49,99

Zeig deine Liebe zu den British & Irish Lions mit diesem klassischen Nike Club Hoodie. Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.

Vorteile

Der Baumwoll-Hoodie bietet ganzjährigen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle/20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: IW8568-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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