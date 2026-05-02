Brazil Club Nike Fußball-Hoodie aus French-Terry für Herren

Wir haben einen Klassiker für den Alltag überarbeitet und mit brasilianischem Stolz versehen, um einen bequemen Klassiker zu entwerfen, den du immer wieder tragen wirst. Dieser relaxte Hoodie besteht aus leichtem French-Terry, das auf der Außenseite glatt ist und innen mit nicht angerauten Schlaufen versehen ist. Er ist atmungsaktiv und bequem genug, um ihn das ganze Jahr über zu tragen.

Gezeigte Farbe: Coastal Blue/Light Menta

Style: IB6300-433