Brasilien 2026/27 Nike Heritage Rucksack

Brasilien 2026/27 Heritage Rucksack
Nike Heritage Rucksack
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Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
- Gezeigte Farbe: Pro Green/Canary
- Style: IQ6985-377
Brasilien 2026/27 Heritage Rucksack
Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
Vorteile
Die zusätzlichen Reißverschlussfächer ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung und bieten sicheren Stauraum für Schlüssel, Geldbeutel und Smartphone.
Produktinformationen
- Das Material aus dicht gewebtem Polyester ist äußerst strapazierfähig. Die Schulterträger und die Rückseite sind gepolstert und sorgen somit für besonders hohen Tragekomfort.
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Pro Green/Canary
- Style: IQ6985-377
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