Nike Brasilia Trainingstasche (Medium, 60 l)

Ab ins Fitnessstudio mit deiner gesamten Ausrüstung. Das Hauptfach dieser Sporttasche bietet reichlich Platz für alle wichtigen Dinge, die du für dein Workout brauchst. In der Vordertasche kannst du wichtige Dinge wie dein Handy, deine Geldbörse oder deine Schlüssel griffbereit aufbewahren. Die beschichtete Unterseite schützt deine Sachen vor Kratzern, verschütteten Flüssigkeiten und Stößen.

Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz/Weiß

Style: IH7849-103