Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)

Workout für Workout, Training für Training, Tag für Tag – dies ist die Tasche, in der du einfach alles verstauen kannst. Mit viel Platz in mehreren Taschen innen und außen für deine gesamte Ausrüstung (darunter eine belüftete Seitentasche, wenn deine Sachen nach dem Workout verschwitzt sind), ist es ein Kinderspiel, sie zu verstauen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IB4394-010