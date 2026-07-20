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Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Brasilia

Trainingstasche (klein, 40 l)

€ 39,99
Schwarz/Schwarz/Weiß
Light Bone/Schwarz/Schwarz
Indigo Storm/Schwarz/Reflect Silver
Tough Red/Schwarz/Reflect Silver
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Workout für Workout, Training für Training, Tag für Tag – dies ist die Tasche, in der du einfach alles verstauen kannst. Mit viel Platz in mehreren Taschen innen und außen für deine gesamte Ausrüstung (darunter eine belüftete Seitentasche, wenn deine Sachen nach dem Workout verschwitzt sind), ist es ein Kinderspiel, sie zu verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IB4394-010

Nike Brasilia

€ 39,99

Workout für Workout, Training für Training, Tag für Tag – dies ist die Tasche, in der du einfach alles verstauen kannst. Mit viel Platz in mehreren Taschen innen und außen für deine gesamte Ausrüstung (darunter eine belüftete Seitentasche, wenn deine Sachen nach dem Workout verschwitzt sind), ist es ein Kinderspiel, sie zu verstauen.

Vorteile

  • Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten dir bequeme Trageoptionen.
  • Die elastische Mesh-Seitentasche eignet sich zur Aufbewahrung einer Wasserflasche.
  • Die belüftete Seitentasche ermöglicht Atmungsaktivität für deine Ausrüstung.

Produktinformationen

  • ca. 51 x 28 x 28 cm (L x B x H)
  • 40 l
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IB4394-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)

Nike Brasilia

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