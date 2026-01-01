Nike Brasilia Tasche mit Kordelzug (18 l)

Die Oberseite ist offen, damit du größere Gegenstände gut verstauen und erreichen kannst, die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite bietet dir schnellen Zugriff auf deine Essentials. Es war noch nie einfacher, alles Wichtige nah bei dir zu halten. Einfach umwerfen und los geht's.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IB4409-010