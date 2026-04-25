Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Footballfeld? Basketballcourt? Ganz egal. Egal welche Sportart, die Celtics sind an deiner Seite. Mit diesem Dri-FIT Trikot zeigst du deine Begeisterung für dein Lieblingsteam.
Boston Celtics Courtside
Footballfeld? Basketballcourt? Ganz egal. Egal welche Sportart, die Celtics sind an deiner Seite. Mit diesem Dri-FIT Trikot zeigst du deine Begeisterung für dein Lieblingsteam.
Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet Schweiß von der Haut weg, wodurch er schneller verdunstet – für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2 Sterne
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside