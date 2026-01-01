Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

Dieser superweiche Hoodie ist perfekt für den Court oder die Couch und ein Muss für deinen Kleiderschrank, wenn du auf Komfort stehst. Tief angesetzte Schultern und eine großzügige Passform am Körper sorgen für einen entspannten Vibe, der sich ganz einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren lässt.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: IO8739-010