A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson Basketballschuhe

A'Two „WNBA 30th“

€ 149,99

A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.

Standing Ovation

Dieses besondere Design ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und kombiniert das Debütlogo der Liga mit klassischen Chromfarben, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie A’ja Hoffnung gaben. Er ist eine Hommage an alle Spielerinnen der Vergangenheit, an die Stars von heute und an die Basketballerinnen von morgen.

Für lange Läufe

Der Cushlon-3.0-Schaumstoff sorgt für eine optimale Dämpfung und Reaktionsfähigkeit, damit du von Korb zu Korb sprinten kannst. Eine weiche Schicht aus zusätzlichem Schaumstoff auf der Oberseite sorgt für Tragekomfort und Halt.

Hol in dir und lauf los

Ein bissiges, von unten beladenes Air Zoom-Element im Vorfuß gibt deinem ersten Schritt noch mehr Kraft, wenn du den Korb angreifst. Eine Mittelfußplatte sorgt für ausreichende Stabilität bei dynamischen Bewegungen.

Blitzschnell anhalten

Mit unserem Fischgräten-Traktionsprofil kannst du sofort anhalten und auf Kommando das Tempo wechseln. Ein eingespritzter, geformter Ferseneinsatz stabilisiert und hält deinen Fuß.

Sicherer Halt

Das strapazierfähige Obermaterial passt sich deinem Fuß an und sorgt für einen sicheren Halt, wenn du Gegner defensiv kontrollierst oder mit dem Rock an ihnen vorbeizischst.

Atmungsaktivität

Als Anspielung auf A'jas charakteristische Asymmetrie haben wir auf einer Seite des Schuhs eine Belüftung mit Einsätzen eingebaut, wenn es im Spiel einmal heiß hergehen sollte.