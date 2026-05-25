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A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson Basketballschuhe - Schwarz/Multi-Color/Metallic Silver

A'Two „WNBA 30th“

A'ja Wilson Basketballschuh

€ 149,99
A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson Basketballschuhe - Schwarz/Multi-Color/Metallic Silver
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A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Metallic Silver
  • Style: IH1137-001

A'Two „WNBA 30th“

€ 149,99

A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.

Standing Ovation

Dieses besondere Design ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und kombiniert das Debütlogo der Liga mit klassischen Chromfarben, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie A’ja Hoffnung gaben. Er ist eine Hommage an alle Spielerinnen der Vergangenheit, an die Stars von heute und an die Basketballerinnen von morgen.

Für lange Läufe

Der Cushlon-3.0-Schaumstoff sorgt für eine optimale Dämpfung und Reaktionsfähigkeit, damit du von Korb zu Korb sprinten kannst. Eine weiche Schicht aus zusätzlichem Schaumstoff auf der Oberseite sorgt für Tragekomfort und Halt.

Hol in dir und lauf los

Ein bissiges, von unten beladenes Air Zoom-Element im Vorfuß gibt deinem ersten Schritt noch mehr Kraft, wenn du den Korb angreifst. Eine Mittelfußplatte sorgt für ausreichende Stabilität bei dynamischen Bewegungen.

Blitzschnell anhalten

Mit unserem Fischgräten-Traktionsprofil kannst du sofort anhalten und auf Kommando das Tempo wechseln. Ein eingespritzter, geformter Ferseneinsatz stabilisiert und hält deinen Fuß.

Sicherer Halt

Das strapazierfähige Obermaterial passt sich deinem Fuß an und sorgt für einen sicheren Halt, wenn du Gegner defensiv kontrollierst oder mit dem Rock an ihnen vorbeizischst.

Atmungsaktivität

Als Anspielung auf A'jas charakteristische Asymmetrie haben wir auf einer Seite des Schuhs eine Belüftung mit Einsätzen eingebaut, wenn es im Spiel einmal heiß hergehen sollte.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Metallic Silver
  • Style: IH1137-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu

    PiotrB91561237

    Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.

A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson Basketballschuhe

A'Two „WNBA 30th“

€ 149,99

Spüre A'jas Dominanz mit der reaktionsfreudigen Air Zoom-Dämpfung für ein kraftvolles, unermüdliches Spiel.

Eigenschaften

Powervolle Energie

Court-Feeling

Reaktionsfreudig

Entwickelt für

Vielseitigkeit und Effizienz

Passform

Standard

Technische Daten

Schuhgewicht

Ca. 385 g (Herrengröße 42,5)

Sprengung

Ca. 6 mm

Was ist neu?

    • Das Air Zoom-Element im Vorfußbereich sorgt für noch mehr Reaktionsfreudigkeit und dynamischen Antrieb.
    • Die stabilisierende Mittelfußplatte sorgt für beständigen Halt bei Drehungen und Jab Steps.
    • Das geformte Obermaterial bietet zusätzlichen Halt und verhindert ein Verrutschen des Fußes.
    • Atmungsaktive Einsätze sorgen auch bei ununterbrochenem Spiel für kühle Füße.

Merkmale, die überzeugen

  • Air-Technologie

    Ein federndes Air Zoom-Element verleiht deinem Antritt noch mehr Kraft, wenn du den Korb ansteuerst.

  • Stützende Dämpfung

    Der Cushlon 3.0-Schaumstoff fühlt sich weich und stabil an, wodurch du bei kraftvollen Bewegungen stets die Kontrolle behältst.

  • Optimale Stabilität

    Die Mittelfußplatte und das strapazierfähige, geformte Obermaterial bieten dir den Halt, den du für ein kraftvolles Spiel brauchst.

Hinter den Kulissen

A'ja Wilson

"Im A'Two fühle ich mich sicher bei jedem Schritt, leicht bei jedem Sprung und mit Pink auch noch jederzeit pretty. Er gibt mir das Selbstvertrauen, genau so zu spielen, wie ich es will."

A'ja Wilson

Forward, Las Vegas Aces

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