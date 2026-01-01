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Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger aus French Terry (Herren) - Obsidian/Weiß

Atlético Madrid Club

Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)

€ 59,99
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Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einer schmal zulaufenden, klassischen Passform sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Teamdetails am Oberschenkel zeigen die Unterstützung für dein Lieblingsteam.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: II3413-451

Atlético Madrid Club

€ 59,99

Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einer schmal zulaufenden, klassischen Passform sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Teamdetails am Oberschenkel zeigen die Unterstützung für dein Lieblingsteam.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: II3413-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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