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Atlético Madrid Club Nike Football Poloshirt (Herren) - Schwarz/Weiß

Atlético Madrid Club

Nike Fußball-Poloshirt für Herren

€ 44,99
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Zeige deine Loyalität mit diesem Atlético Madrid Poloshirt. Die aufgestickten Details und das weiche Material machen es am Spieltag und im Alltag zum Hingucker.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO4188-010

Atlético Madrid Club

€ 44,99

Zeige deine Loyalität mit diesem Atlético Madrid Poloshirt. Die aufgestickten Details und das weiche Material machen es am Spieltag und im Alltag zum Hingucker.

Details

  • Hinten länger geschnittener Saum
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO4188-010

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Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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