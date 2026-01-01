Atlanta Hawks Icon Edition 2023/24 Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder

Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Atlanta Hawks Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh. Es bietet auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit trockenen, kühlen Tragekomfort, während du deinen Lieblingsspieler und das Spiel, das du liebst, repräsentierst.

Gezeigte Farbe: University Red

Style: FZ0856-657