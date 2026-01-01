Atlanta Hawks Icon Edition 2023/24
Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Atlanta Hawks Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh. Es bietet auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit trockenen, kühlen Tragekomfort, während du deinen Lieblingsspieler und das Spiel, das du liebst, repräsentierst.
- Gezeigte Farbe: University Red
- Style: FZ0856-657
Atlanta Hawks Icon Edition 2023/24
Jedes Team hat seine wahren Farben, eine unverwechselbare Identität, mit der es sich vom Rest der Liga unterscheidet. Das Atlanta Hawks Trikot ist eine Hommage an die Geschichte des Basketballs und wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert – von den Teamdetails bis hin zum leichten, schweißableitenden Mesh. Es bietet auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit trockenen, kühlen Tragekomfort, während du deinen Lieblingsspieler und das Spiel, das du liebst, repräsentierst.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und bietet so trockenen Tragekomfort.
- Atmungsaktives Mesh hält dich auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit angenehm kühl.
Produktinformationen
- Spielername und -nummer aus Twill
- Im Thermodruckverfahren aufgebrachte Grafiken
- Jock-Tag am Saum
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: University Red
- Style: FZ0856-657
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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