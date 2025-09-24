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Nike Apex Electric Bucket Hat - Dark Obsidian/Football Grey

Recyclingmaterialien

Nike Apex Electric

Bucket Hat

30 % Rabatt

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieser quadratische, bedruckte Bucket Hat zeigt einen Logoschriftzug von Nike Legende Bill Bowerman. Mit diesem mittelhohen Hut bist du optimal geschützt.


  • Gezeigte Farbe: Dark Obsidian/Football Grey
  • Style: HJ4395-475

Nike Apex Electric

30 % Rabatt

Dieser quadratische, bedruckte Bucket Hat zeigt einen Logoschriftzug von Nike Legende Bill Bowerman. Mit diesem mittelhohen Hut bist du optimal geschützt.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Obsidian/Football Grey
  • Style: HJ4395-475

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Nike Apex Electric Bucket Hat

Nike Apex Electric

30 % Rabatt

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