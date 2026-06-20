Alexia Putellas Nike Fußball-T-Shirt (Herren)

Feiere die bereits legendäre Karriere von Alexia Putellas mit Style. Dieses T-Shirt aus 100 % Baumwolle in Standardpassform gibt dir sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit Tragekomfort. Wenn du normalerweise Herren-Styles trägst, empfehlen wir dir, deine übliche Größe zu bestellen. Wenn du normalerweise Damen-Styles trägst, empfehlen wir dir, eine Nummer kleiner zu bestellen.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: JF6430-010