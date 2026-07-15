A'ja Wilson Dri-FIT Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Diese gefütterten Mesh-Shorts sind schweißableitend und atmungsaktiv. Sie verfügen über einen abgerundeten Saum und eine großzügig geschnittene Passform, damit du auf dem Platz schnelle Richtungswechsel wie A'ja vollziehen kannst.