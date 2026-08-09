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A'ja Wilson A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen) - Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

A'ja Wilson

A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)

€ 54,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A’ja Wilson und zeig in diesem asymmetrischen Top deine mutige Seite. Das glatte, schnell trocknende Material sorgt dafür, dass du immer bereit bist, richtig loszulegen. Dank des wendbaren Designs kannst du das Outfit ganz nach deinem Geschmack gestalten – genau wie A’ja.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II4238-010

A'ja Wilson

€ 54,99

Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A’ja Wilson und zeig in diesem asymmetrischen Top deine mutige Seite. Das glatte, schnell trocknende Material sorgt dafür, dass du immer bereit bist, richtig loszulegen. Dank des wendbaren Designs kannst du das Outfit ganz nach deinem Geschmack gestalten – genau wie A’ja.

Vorteile

  • A’ja lässt ihre Ausrüstung für sich arbeiten. Dank des wendbaren Designs kannst du den langen Ärmel an beiden Armen tragen und erhältst so die richtige Unterstützung für dein Spiel.
  • A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.
  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Das leichte, geschmeidige Material trocknet schnell.

Produktinformationen

  • Swoosh-Logo
  • 83 % Polyester/17 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II4238-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Enge Passform: eng anliegend und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

A'ja Wilson A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)

A'ja Wilson

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