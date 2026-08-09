A'ja Wilson A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)

Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A’ja Wilson und zeig in diesem asymmetrischen Top deine mutige Seite. Das glatte, schnell trocknende Material sorgt dafür, dass du immer bereit bist, richtig loszulegen. Dank des wendbaren Designs kannst du das Outfit ganz nach deinem Geschmack gestalten – genau wie A’ja.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: II4238-010