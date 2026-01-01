Nike Air Set aus Fleece-Pullover und Hose (jüngere Kinder)

Nike Air

€ 74,99

Dieses moderne 2-teilige Set aus weichem Baumwoll-/Poly-Fleece ist leicht und hält trotzdem warm. Der bequeme und geräumige Hoodie lässt sich einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, während die Kängurutasche kleine Hände angenehm warm hält. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der für eine bequeme Passform sorgt. Die Taschen an den Seiten eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine mit elastischen Bündchen bieten für ein sicheres Tragegefühl, in dem Kinder bequem spielen können.

Vorteile Beide Teile können separat mit anderen Kleidungsstücken deines Kindes kombiniert werden.