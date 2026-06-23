Nike Air Rift Breathe Damenschuh

Mit dem Nike Air Rift Breathe erhältst du einen perfekten Look für warmes Wetter. Mit den Klettverschluss-Details kannst du ganz bequem in dieses Design mit geteilten Zehen schlüpfen, das auf dem Original aus dem Jahr 1996 basiert. Die Nike Air-Dämpfung in der Ferse und die weiche Schaumstoff-Mittelsohle sorgen für ein weicheres Tragegefühl als je zuvor und verleihen jedem Schritt ein sonniges Strandgefühl.

Gezeigte Farbe: Weiß/Pure Platinum

Style: 848386-100