Nike Air Presto By You personalisierbarer Damenschuh

Nike Air Presto By You

€ 149,99

Dieser Air Presto ist ein beliebter Laufschuh mit modernen Individualisierungsmöglichkeiten. Verleih dem Innenschuh und dem legendärem Cage etwas Farbe und verziere dann dein Design mit Farbspritzern (und noch mehr Farbe) auf der Dämpfung der Mittelsohle. Schließe dein Design mit einer kurzen personalisierten Botschaft auf der Ferse ab. Es ist an der Zeit, deinen Style aufzuwerten.

Farbe für das Obermaterial

Wähle die Farbe des Innenschuhs und des legendären Cage-Überzugs. Such dir für den Zehenbereich, die Schnürung und den Swoosh eine Kontrastfarbe aus oder stimme sie farblich ab, wenn du es klassisch magst.

Füge Details hinzu

Verleih der Ferse der Mittelsohle besondere Akzente mit Farben, Farbspritzern oder beidem. Wenn du wirklich ein Statement setzen willst, gib auch der Sohle eine kräftige Farbe.

Verleih ihm deine persönliche Note

Füge auf der Ferse eine kurze Botschaft mit Zahlen, Buchstaben oder Symbolen hinzu.