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Hoch bewertet
Nike Air Max TL 2.5 Schuh (Herren) - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Herrenschuh

€ 179,99
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey
Smoke Grey/Schwarz/Dark Smoke Grey/Tough Red
Schwarz/Schwarz/Metallic Silver/Schwarz
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey
  • Style: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

€ 179,99

Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.

Vorteile

  • Das Obermaterial kombiniert Mesh mit Echtleder und Kunstleder, um Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit zu gewähreisten.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey
  • Style: IO3037-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (84)

4.8 Sterne

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Nike Air Max TL 2.5 Schuh (Herren)

Nike Air Max TL 2.5

€ 179,99

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