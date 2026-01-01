Nike Air Max Plus Schuh (Herren)

Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Crimson/Schwarz/Schwarz

Style: IX0385-001