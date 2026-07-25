Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
DAVIDM28103237
Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"