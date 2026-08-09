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Hoch bewertet
Nike Air Max Plus Premium Schuh (jüngere Kinder) - Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz

Nike Air Max Plus Premium

Schuh (jüngere Kinder)

€ 104,99
Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz
Schwarz/Schwarz/Schwarz
Schwarz/Blue Crystal/Schwarz
Schwarz/Illusion Green/Schwarz
Tough Red/Schwarz/Mystic Dates/Grey Fog
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Starke Dämpfung. Starke Einstellung. Luftiges Mesh und ein stützender Cage aus Kunststoff verschmelzen in dieser Premium-Edition zu einer Neuinterpretation des AM-Klassikers. Die sichtbaren Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für mehr Federung und Dämpfung, damit du dich überall leichtfüßig bewegen kannst, vom Spielplatz bis zum Garten und darüber hinaus.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz
  • Style: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

€ 104,99

Starke Dämpfung. Starke Einstellung. Luftiges Mesh und ein stützender Cage aus Kunststoff verschmelzen in dieser Premium-Edition zu einer Neuinterpretation des AM-Klassikers. Die sichtbaren Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für mehr Federung und Dämpfung, damit du dich überall leichtfüßig bewegen kannst, vom Spielplatz bis zum Garten und darüber hinaus.

Vorteile

  • Die wellenförmigen Designlinien des legendären Cage aus Kunststoff sehen besonders weich aus, bieten dir aber denselben Halt. Außerdem wurde das stützende Element im Mittelfußbereich von einer Walflosse inspiriert.
  • Das Max Air-Element wurde ursprünglich für mehr Performance beim Laufen entwickelt und sorgt für beständige Dämpfung.
  • Die Zehenspitze aus Kunststoff sorgt für Strapazierfähigkeit und Glanz, während Flexkerben sicherstellen, dass sich jeder Schritt natürlich anfühlt.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Niedriger Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz
  • Style: IR4690-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (121)

4.5 Sterne

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

  • Rajae447588986

    Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore

  • Parfait

    Patricia711763462

    Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux

Nike Air Max Plus Premium Schuh (jüngere Kinder)

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