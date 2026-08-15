Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus 3

€ 189,99

Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.

Vorteile Das Obermaterial aus Kunstleder und luftigem Mesh sorgen für Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und Halt.

Die ursprünglich für Leistungsläufe konzipierten Max Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.

Polierte Akzente aus Kunststoff im Zehenbereich sorgen für Strapazierfähigkeit und Glanz.

Die Gummi-Außensohle sorgt für zusätzliche Traktion.

Produktinformationen Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey

Style: IF6319-001