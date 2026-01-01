Nike Air Max Lite Golftasche

Die Nike Air Max Lite Tasche wiegt ca. 2 kg und wurde für Golfer:innen entwickelt, die viel tragen. Gepolsterte Air Max-Träger und ein Lendenpolster bieten sicheren und bequemen Tragekomfort. Die praktische Außentasche bietet Platz für eine Wasserflasche, damit du auf dem Platz optimal mit Flüssigkeit versorgt bist.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Schwarz

Style: IO1600-095