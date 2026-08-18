Nike Air Max Fire Schuh (jüngere Kinder)

Stützend und schmal – der Fire ist ein heißer Neuzugang in der Air Max Familie. Inspiriert von diversen Feldsportarten und der digitalen Welt verleiht er dir einen stylishen Look, der für die Zukunft gemacht wurde. Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und ein Max Air-Element für bequeme Dämpfung, die du den ganzen Tag über spürst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Metallic Silver/Gamma Blue

Style: II6557-013