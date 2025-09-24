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Nike Air Max 95 By You personalisierbarer Damenschuh - Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color

Nike Air Max 95 By You

Personalisierbarer Damenschuh

€ 209,99
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Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You.Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style.Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
  • Style: DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

WORK IN PROGRESS.

Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You.Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style.Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.

Zurück an die Arbeit

Das Kleidungsstück kombiniert Workwear-Style mit dem Style der 2000er Jahre mit strapazierfähigen Materialien wie poliertem Twill, mit minimalem Glanz sowie klassischem Leder für die ikonischen Lagen.

Perfekter, dezenter Style

Du musst genau hinschauen, um die abgestimmten und gefluteten Farbspiele zu sehen, die für diesen Schuh entwickelt wurden.Die optionalen Kontrastnähte ermöglichen es angehenden und professionellen Designern, ihre stilistischen Sensibilitäten zum Ausdruck zu bringen.

Unverwechselbarer Stolz

Füge eine personalisierte Nachricht mit bis zu drei Zeichen auf jeder Ferse hinzu oder behalte das originale "Air"-Logo.

Weitere Vorteile

  • Der AM95 wurde von den Teilen des menschlichen Körpers und einer ausgeklügelten Integration von Form und Funktion inspiriert.
  • Die sichtbare Nike Air Dämpfung wurde ursprünglich für Performance-Läufe entwickelt und sorgt für ganztägigen Tragekomfort.
  • Das originale Schnürsystem ist eine innovative Version der traditionellen Schnürsenkel. Es erleichtert das An- und Ausziehen und ermöglicht gleichzeitig eine individuelle Passform.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle mit Flexkerben sorgt für ein bequemes Tragegefühl und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
  • Style: DM1181-991

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Nike Air Max 95 By You personalisierbarer Damenschuh

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

Weitere Infos

    Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.

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