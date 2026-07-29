Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

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Der Air Max 95 wurde vom menschlichen Körper und der Laufmode der 90er inspiriert. Er kombiniert unglaublichen Tragekomfort mit einem schnellen Style. Die geschwungenen Seiteneinsätze verleihen jedem Outfit einen natürlichen Fluss. Die sichtbare Dämpfung in Ferse und Vorfuß sorgt für funktionellen Tragekomfort.