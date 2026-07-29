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Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren) - Weiß/Weiß/Pure Platinum/Weiß

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herrenschuh

€ 189,99
Weiß/Weiß/Pure Platinum/Weiß
Schwarz/Schwarz/Anthracite/Schwarz
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
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Der Air Max 95 wurde vom menschlichen Körper und der Laufmode der 90er inspiriert. Er kombiniert unglaublichen Tragekomfort mit einem schnellen Style. Die geschwungenen Seiteneinsätze verleihen jedem Outfit einen natürlichen Fluss. Die sichtbare Dämpfung in Ferse und Vorfuß sorgt für funktionellen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Pure Platinum/Weiß
  • Style: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

€ 189,99

Der Air Max 95 wurde vom menschlichen Körper und der Laufmode der 90er inspiriert. Er kombiniert unglaublichen Tragekomfort mit einem schnellen Style. Die geschwungenen Seiteneinsätze verleihen jedem Outfit einen natürlichen Fluss. Die sichtbare Dämpfung in Ferse und Vorfuß sorgt für funktionellen Tragekomfort.

Vorteile

  • Das Obermaterial besteht aus einer Kombination aus Echtleder, Kunstleder und luftigem Textilmaterial. So entsteht ein Lagenlook, der den Schuh langlebiger macht.
  • Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.
  • Beim Obermaterial ließ man sich vom menschlichen Körper inspirieren: die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürsenkel die Rippen des Schuhs.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Pure Platinum/Weiß
  • Style: HM8755-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (80)

4.6 Sterne

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble

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