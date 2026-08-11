Nike Air Max 90 Premium Schuh (Herren)

Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem legendären Air Max 90. Wirbelnde Grafiken und Grautöne werden von lebhaften orangefarbenen Akzenten unterbrochen, die für das Team „Oranje“ stehen. Der Sneaker bleibt mit der klassischen Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Auffällige Farben und die sichtbare Dämpfung runden den Schuh ab.

Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Hyper Crimson/Schwarz

Style: IQ0172-900