Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)

Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.

Gezeigte Farbe: Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point

Style: IO1908-078