Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.
Nike Air Max 90 Drift
Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.4 Sterne
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33
Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift