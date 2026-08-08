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Hoch bewertet
Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren) - Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Herrenschuh

30 % Rabatt
Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point
Schwarz/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Weiß
Light Bone/Neutral Olive/Schwarz/Off White
Schwarz/Schwarz/Schwarz
Pure Platinum/Bright Crimson/Schwarz
Parachute Beige/Schwarz/Summit White/Light Khaki
Schwarz/Dusty Cactus/Anthracite
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Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.


  • Gezeigte Farbe: Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point
  • Style: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

30 % Rabatt

Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder, Ribstop und Gummi sorgt für einen mehrschichtigen Look, der alles mitmacht.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle und ein Max Air-Element in der Ferse sorgen für Dämpfung mit geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil ermöglicht zusätzliche Traktion und einen coolen Style.

Produktinformationen

  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Schaumstoff unter dem Fuß
  • Gezeigte Farbe: Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point
  • Style: IO1908-078

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (69)

4.4 Sterne

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)

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