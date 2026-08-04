Nike Air Max 270 Damenschuh

Der Air Max 270 steht für Style, Tragekomfort und Selbstbewusstsein. Das Design wurde von der unverkennbaren Air Max-Reihe inspiriert. Das große Fenster mit sichtbarer Dämpfung und das frische Farbspektrum gehören zu den größten Innovationen von Nike.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: HJ3222-010