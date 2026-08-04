Nike Air Max 270 Damenschuh

Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Max 270 steht für Style, Tragekomfort und Selbstbewusstsein. Das Design wurde von der unverkennbaren Air Max-Reihe inspiriert. Das große Fenster mit sichtbarer Dämpfung und das frische Farbspektrum gehören zu den größten Innovationen von Nike.
Nike Air Max 270
Der Air Max 270 steht für Style, Tragekomfort und Selbstbewusstsein. Das Design wurde von der unverkennbaren Air Max-Reihe inspiriert. Das große Fenster mit sichtbarer Dämpfung und das frische Farbspektrum gehören zu den größten Innovationen von Nike.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Excellent shoe!
JoshuaW396462137
The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!
I love my new shoes!
Hortencia557312241
I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.
Nike Air Max 270