Air Jordan Ultra SE
Herrenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der fit für die Zukunft ist. Glattes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.
- Gezeigte Farbe: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Style: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der fit für die Zukunft ist. Glattes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.
Vorteile
- Glattes Echtleder und Kunstleder sorgen für hohe Strapazierfähigkeit.
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Style: IV6252-400
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Air Jordan Ultra SE.
Air Jordan Ultra SE