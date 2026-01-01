Air Jordan Ultra SE Herrenschuh

Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der fit für die Zukunft ist. Glattes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.

Gezeigte Farbe: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Style: IV6252-400