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Air Jordan Track-Jacket für Herren - Off Noir

Recyclingmaterialien

Air Jordan

Track-Jacket für Herren

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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern

Klassischer Track-Style trifft auf Jordan Heritage. Diese Jacke bietet leichten Tragekomfort in einer Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt. Dezente Details repräsentieren das Jumpman-Vermächtnis.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir
  • Style: HV0081-045

Air Jordan

30 % Rabatt

Klassischer Track-Style trifft auf Jordan Heritage. Diese Jacke bietet leichten Tragekomfort in einer Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt. Dezente Details repräsentieren das Jumpman-Vermächtnis.

Produktinformationen

  • Importiert
  • Body-Material vorne: 100 % Nylon; Body-Material hinten: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Gezeigte Farbe: Off Noir
  • Style: HV0081-045

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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