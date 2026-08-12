Air Jordan Sixty Plus Low Schuh für ältere Kinder

Der Sixty Plus ist wieder da: Diesmal als Low-Top-Version. Er kombiniert die fünf klassischen Jordans, die MJ während seiner fünf Spiele mit über 60 Punkten trug. Das Ergebnis ist ein Sneaker, der durch ikonische Details Größe vermittelt und das Erbe von GOAT feiert.

Gezeigte Farbe: University Blue/Obsidian/Weiß

Style: IO1866-400