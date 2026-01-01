Air Jordan OG
Damenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Jordan OG wurde für Basketballspielerinnen entwickelt und von der Karriere von Michael Jordan inspiriert. Damit ist er bereit für sein Debüt. Er besticht mit strapazierfähigen Materialien, einer geformten Mittelsohle und einem markanten, segmentierten Traktionsmuster sowie der leichtgewichtigen Air-Dämpfung, die du kennst und liebst.
- Gezeigte Farbe: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Style: IR2010-229
Air Jordan OG
Der Air Jordan OG wurde für Basketballspielerinnen entwickelt und von der Karriere von Michael Jordan inspiriert. Damit ist er bereit für sein Debüt. Er besticht mit strapazierfähigen Materialien, einer geformten Mittelsohle und einem markanten, segmentierten Traktionsmuster sowie der leichtgewichtigen Air-Dämpfung, die du kennst und liebst.
Vorteile
Die Air Zoom-Dämpfung sorgt für ein schnelles, reaktionsfreudiges Tragegefühl.
Produktinformationen
- Lederobermaterial
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Mid Top-Schuhkragen
- Gezeigte Farbe: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Style: IR2010-229
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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