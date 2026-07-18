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Air Jordan 85 T-Shirt (Herren) - Old Royal

Air Jordan 85

Herren-T-Shirt

€ 34,99
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Dieses klassische T-Shirt aus bequemer Baumwolle bietet ein weiches Tragegefühl, das sich ideal für den Alltag eignet.


  • Gezeigte Farbe: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Air Jordan 85

€ 34,99

Dieses klassische T-Shirt aus bequemer Baumwolle bietet ein weiches Tragegefühl, das sich ideal für den Alltag eignet.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Old Royal
  • Style: IF3910-417

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (3)

4.3 Sterne

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Air Jordan 85 T-Shirt (Herren)

Air Jordan 85

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