Air Jordan 40 Basketballschuh

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Es gibt nur eine Möglichkeit, 40 Jahre Air Jordan zu feiern. Etwas tun, was noch nie zuvor getan wurde. Wir haben erstmals ein durchgehendes Zoom Strobel-Element auf dem durchgehenden ZoomX-Schaumstoff platziert – für Reaktionsfreudigkeit mit Dämpfung auf Marathonniveau. Die innenliegenden Riemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien für optimalen Halt. Und mit dem einzigartigen Fischgräten-Traktionsprofil lässt du die Abwehr leichter hinter dir. Dämpfung. Federung. Traktion. Es ist so einfach.
Air Jordan 40
Es gibt nur eine Möglichkeit, 40 Jahre Air Jordan zu feiern. Etwas tun, was noch nie zuvor getan wurde. Wir haben erstmals ein durchgehendes Zoom Strobel-Element auf dem durchgehenden ZoomX-Schaumstoff platziert – für Reaktionsfreudigkeit mit Dämpfung auf Marathonniveau. Die innenliegenden Riemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien für optimalen Halt. Und mit dem einzigartigen Fischgräten-Traktionsprofil lässt du die Abwehr leichter hinter dir. Dämpfung. Federung. Traktion. Es ist so einfach.
Wir haben erstmals in der Geschichte des Jordan den ZoomX-Schaumstoff mit einem durchgehenden Air Zoom Strobel-Element kombiniert. Warum? Um dir die reaktionsfreudige Federung, die deine explosiven Bewegungen erfordern, mit Dämpfung auf Marathonniveau zu bieten.
Sechs innenliegende Webriemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien im Obermaterial für sicheren Halt bei seitlichen Bewegungen.
Das einzigartige 40-Grad-Fischgrätenprofil sorgt für präzisen Grip, mit dem du die Verteidigung hinter dir lässt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40