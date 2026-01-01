Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red
- Style: IX3528-010
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echtleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Jumpman auf der Lasche
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red
- Style: IX3528-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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