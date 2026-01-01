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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder) - Schwarz/Schwarz/Tough Red

Air Jordan 1 Mid SE

Schuh (ältere Kinder)

€ 114,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red
  • Style: IX3528-010

Air Jordan 1 Mid SE

€ 114,99

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echtleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red
  • Style: IX3528-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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