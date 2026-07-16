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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder) - Schwarz/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt

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Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mike mit einem frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Style: II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % Rabatt

Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mike mit einem frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.

Vorteile

  • Die hochwertige Konstruktion sorgt für Tragekomfort und einen legendären Look.
  • Das gekapselte Air-Sole-Element in der Ferse gewährleistet weiche Dämpfung.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Cupsohlen-Konstruktion
  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Style: II1254-001

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

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