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Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
30 % Rabatt
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Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mike mit einem frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
- Gezeigte Farbe: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Style: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
30 % Rabatt
Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mike mit einem frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
- Gezeigte Farbe: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Style: II1258-400
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